В Шереметьево сняли с рейса в Турцию пьяную россиянку, устроившую дебош

Пьяную пассажирку рейса Москва – Анталья (Турция) сняли с полёта в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили в Управлении МВД РФ по воздушной гавани, в перелёте ей было отказано командиром судна.

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Сотрудники транспортной полиции прибыли на место происшествия и доставили 53-летнюю москвичку в дежурную часть. После медицинского освидетельствования у неё подтвердилось состояние алкогольного опьянения. В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении.