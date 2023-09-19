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19 сентября, 20:15

В Шереметьево сняли с рейса в Турцию пьяную россиянку, устроившую дебош

Пьяную пассажирку рейса Москва – Анталья (Турция) сняли с полёта в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили в Управлении МВД РФ по воздушной гавани, в перелёте ей было отказано командиром судна.

Видео © YouTube / МВД МЕДИА

Сотрудники транспортной полиции прибыли на место происшествия и доставили 53-летнюю москвичку в дежурную часть. После медицинского освидетельствования у неё подтвердилось состояние алкогольного опьянения. В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении.

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Ранее в Приморском крае сотрудница МВД устроила конфликт с оскорблениями в адрес сотрудников ресторана, когда те отказались пускать её в заведение из-за алкогольного опьянения. В отношении женщины начата служебная проверка.

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Кадр видео Youtube / МВД Медиа

Александра Мышляева
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