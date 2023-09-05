"Рад, что понравилось!": Пьяный трюкач залез на колесо обозрения в Башкирии и устроил шоу
SHOT: В Нефтекамске пьяный юноша устроил акробатическое шоу на колесе обозрения
Житель Нефтекамска переборщил со спиртным и решил устроить настоящее шоу для местных жителей. В качестве импровизированной сцены он выбрал колесо обозрения, забравшись на которое стал выполнять акробатические трюки в духе Человека-паука, передаёт телеграм-канал SHOТ.
В Нефтекамске пьяный мужчина забрался на колесо обозрения. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, нетрезвый парень в спортивном костюме вылез из кабинки чёртового колеса на самой высоте и крутил пируэты под крики собравшейся внизу толпы. Обеспокоенные люди попытались унять разгорячённого трюкача, который уже начал пританцовывать, но на их уговоры он не реагировал и продолжал лазать по перилам.
В какой-то момент трюкач слез с колеса и, сделав эпичный кувырок на газоне, предстал перед полицейскими во всей красе. Сообщается, что юношу отвезли в отделение полиции, где на него был составлен административный протокол.
"Я рад, что вам понравилось это шоу!" — кричал по пути к полицейскому автомобилю дебошир.
Ранее Лайф писал, что в Нефтекамске 23-летний парень из Кемеровской области залез на колесо обозрения после спора с подругой. Спор был крайне простым: парень сказал, что сможет забраться на аттракцион, а девушка не верила. Тогда, сняв футболку, он доказал, что слова на ветер не бросает.
t.me / SHOT