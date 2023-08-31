Россиянин уронил подругу на порог бани, а наутро она умерла

В Стерлитамаке вынесли приговор мужчине, который уронил свою знакомую на порог бани, после чего женщина скончалась. Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошёл в марте этого года.

Компания из двух женщин и двух мужчин распивала алкоголь в частном доме. В какой-то момент один из участников застолья позвал свою знакомую попариться в бане. Та согласилась, но сказала, что у неё болит нога. Тогда "джентльмен" предложил свою помощь и понёс женщину на руках. У порога бани он уронил её.

"В результате потерпевшая ударилась головой о кирпичный порог пристроя бани. Женщине стало плохо, спутник завёл её в баню, а потом уложил спать в доме", — уточнили в СК.

Спустя некоторое время мужчина увидел, что пострадавшая не подаёт признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за причинение смерти по неосторожности. При этом суд учёл приговоры за кражи, которые ранее совершил осуждённый.