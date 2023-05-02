Пьяный петербуржец в порыве веселья в ресторане поднял и уронил девочку, пробив ей череп
Пьяный мужчина уронил семилетнюю девочку в ресторане в Санкт-Петербурге
В одном из ресторанов Санкт-Петербурга пьяный мужчина уронил семилетнюю девочку во время танцев. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и сейчас находится в реанимации, сообщает телеграм-канал SHOT.
Момент инцидента с ребёнком в Петербурге. Видео © SHOT
Известно, что компания взрослых гуляла во время майских праздников в заведении "Токио сити" на проспекте Сизова. Один из гостей решил потанцевать с маленькой девочкой. В порыве веселья он поднял школьницу, после чего уронил её. Девочка ударилась головой о пол и проломила череп. Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу. У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма, серьёзный ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом затылочной кости, кровоизлияние. Сейчас за её жизнь борются врачи. Её родителей проверяет полиция.
Ранее сообщалось, что в Московской области годовалый мальчик выпал из окна квартиры на четвёртом этаже и остался жив. Инцидент произошёл в четырёхэтажном доме, расположенном в посёлке Свердловский на Заводской улице. В момент ЧП всё семейство находилось дома.