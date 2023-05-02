Пьяный петербуржец в порыве веселья в ресторане поднял и уронил девочку, пробив ей череп

Известно, что компания взрослых гуляла во время майских праздников в заведении "Токио сити" на проспекте Сизова. Один из гостей решил потанцевать с маленькой девочкой. В порыве веселья он поднял школьницу, после чего уронил её. Девочка ударилась головой о пол и проломила череп. Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу. У ребёнка диагностированы открытая черепно-мозговая травма, серьёзный ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом затылочной кости, кровоизлияние. Сейчас за её жизнь борются врачи. Её родителей проверяет полиция.