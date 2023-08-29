В Нефтекамске полуголый романтик забрался на колесо обозрения и кричал о любви

Спор был крайне простым: парень сказал, что сможет забраться на аттракцион, а девушка не верила. Тогда он без футболки доказал, что слова на ветер не бросает. Очевидцы сняли на видео, как он взобрался на колесо, а затем стал бить по конструкции кулаками с криками, что любит девушку по-настоящему и готов ради неё на всё. И, пока он делился своими переживаниями с железом, люди позвонили в экстренные службы. Однако парень сам спустился с колеса.