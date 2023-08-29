В Нефтекамске полуголый романтик забрался на колесо обозрения и кричал о любви
В Башкирии парень залез на колесо обозрения после спора с подругой
В Нефтекамске (Башкортостан) 23-летний парень из Кемеровской области залез на колесо обозрения после спора с подругой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
В Нефтекамске полуголый романтик забрался на колесо обозрения и стал кричать о любви. Видео © Telegram / Mash Batash
Спор был крайне простым: парень сказал, что сможет забраться на аттракцион, а девушка не верила. Тогда он без футболки доказал, что слова на ветер не бросает. Очевидцы сняли на видео, как он взобрался на колесо, а затем стал бить по конструкции кулаками с криками, что любит девушку по-настоящему и готов ради неё на всё. И, пока он делился своими переживаниями с железом, люди позвонили в экстренные службы. Однако парень сам спустился с колеса.
Ранее в Москве мужчина забрался на верхушку Крымского моста. Это уже третий подобный случай за неделю. 15 июня мужчина спрыгнул с верхушки сооружения, в течение пяти минут его достали из воды. А 14 июня ЧП закончилось трагедией.
Telegram / Mash Batash