Дебоширки с ксивами в приморском кафе оказались начальницами в правоохранительных структурах

МВД и СК инициировали проверку по факту пьяного дебоша двух сотрудниц правоохранительных органов в ресторане в Приморском крае. Об этом пишет SHOT.

Конфликт в ресторане в Приморье. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, Виктория Исайкина, размахивавшая "корочками" и назвавшая охранника мусором, — начальник территориального отдела Следственного управления СКР по Приморскому краю, а её присутствовавшая при конфликте приятельница Наталья Зубрилина — начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский". В УМВД РФ по региону уже прокомментировали ситуацию, уточнив, что одна из участниц конфликта их сотрудницей не является.

"Конфликтующая с охранниками женщина сотрудником полиции не является. В то же время также попавшая на видео её знакомая, не принимавшая непосредственного участия в конфликте, является следователем территориального ОВД", — говорится в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

Также в МВД подтвердили, что в отношении сотрудницы начата служебная проверка. В ведомстве уточнили, что никто из конфликтующих сторон в полицию с заявлением не обращался.