Дебоширки с ксивами в приморском кафе оказались начальницами в правоохранительных структурах
МВД начало служебную проверку после дебоша сотрудницы в ресторане в Приморье
МВД и СК инициировали проверку по факту пьяного дебоша двух сотрудниц правоохранительных органов в ресторане в Приморском крае. Об этом пишет SHOT.
Конфликт в ресторане в Приморье. Видео © t.me / SHOT
По информации телеграм-канала, Виктория Исайкина, размахивавшая "корочками" и назвавшая охранника мусором, — начальник территориального отдела Следственного управления СКР по Приморскому краю, а её присутствовавшая при конфликте приятельница Наталья Зубрилина — начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский". В УМВД РФ по региону уже прокомментировали ситуацию, уточнив, что одна из участниц конфликта их сотрудницей не является.
"Конфликтующая с охранниками женщина сотрудником полиции не является. В то же время также попавшая на видео её знакомая, не принимавшая непосредственного участия в конфликте, является следователем территориального ОВД", — говорится в телеграм-канале УМВД РФ по региону.
Также в МВД подтвердили, что в отношении сотрудницы начата служебная проверка. В ведомстве уточнили, что никто из конфликтующих сторон в полицию с заявлением не обращался.
Как писал Лайф, в городе Большой Камень Приморского края сотрудница МВД устроила конфликт с оскорблениями в адрес работников ресторана, когда те отказались пускать её в заведение из-за алкогольного опьянения. Она обозвала секьюрити конкретным мусором и заявила, размахивая "корочками", что служит в полиции.
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