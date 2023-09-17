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17 сентября, 13:45
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Разборки в стиле 90-х: Вооружённые люди на вертолётах захватили нефтяную компанию в Приангарье

SHOT: Вооружённые люди захватили нефтяную компанию "Дулисьма" в Приангарье

Десятки вооружённых людей на вертолётах захватили территорию нефтяной компании "Дулисьма" в Иркутской области. На видео с места событий, которое опубликовал SHOT, можно заметить, как они стреляют в воздух и укладывают половину сотрудников на землю, а других — ставят лицом к стене. В итоге "гости", завладев всей документацией фирмы, фактически сделались управляющими. Инцидент произошёл 13 сентября.

Захват нефтяной компании "Дулисьма" в Иркутской области. Видео © Telegram / SHOT

В региональном главке МВД России, как пишет телеграм-канал, заявили, что "Дулисьму" делят два собственника в судебном порядке, которые никак не могут между собой договориться. По словам правоохранителей, было некое судебное решение, для исполнения которого привлекался спецназ. Однако очевидцы уверяют, что устроившие разборки в стиле 90-х представлялись "просто чоповцами", а руководил ими действующий управляющий, который, по всей видимости, теперь представляет интересы другого хозяина.

Нефтяную компанию "Дулисьма" связывают с бывшим владельцем обанкротившегося банка "Югра" Алексеем Хотиным. Сейчас он находится под следствием в связи с уголовным делом о хищениях. В прошлом году аналогичный захват произошёл с другим активом Хотина — предприятием "Каюм Нефть".

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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