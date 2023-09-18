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18 сентября, 07:50

"Вы мусор!": В Приморье пьяная сотрудница МВД учинила скандал в ресторане, куда её не пустили

Сотрудница МВД устроила дебош в ресторане в Приморье, когда её туда не пустили

<p>Наталья Зубрилина. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/primlive25" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРИМОРЬЕ LIVE</a></p>

Наталья Зубрилина. Обложка © VK / ПРИМОРЬЕ LIVE

В Приморском кране сотрудница МВД устроила конфликт с оскорблениями в адрес сотрудников ресторана, когда те отказались пускать её в заведение из-за алкогольного опьянения. SHOT публикует видео.

Начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский" Наталья Зубрилина решила весело провести время в заведении "Малибу" в городе Большой Камень. Туда она пришла вместе с сестрой Викторией, и уже в неадекватном состоянии. Охранники не пустили женщин, тогда Зубрилина достала свои должностные документы и начала угрожать сотрудникам заведения проблемами с законом.

Наталья Зубрилина пытается попасть в ресторан в Приморье. Видео © t.me / SHOT

"Какого хера ты сотрудника полиции не пустил? Вы мусор, по сути, конкретный мусор", сказала сотрудница МВД.

Затем она заявила, что приедет "дежурка" и разберётся с несговорчивыми охранниками. Также она напирала на то, что совершенно вменяема, но отправиться на медицинское освидетельствование отказалась. Сейчас ситуацией заинтересовалось руководство Зубрилиной.

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Татьяна Миссуми
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