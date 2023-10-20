Скандал в интернате на Кубани с избиением подростка до потери селезёнки получил продолжение

Драка двух подростков в спецшколе Брюховецкого района Краснодарского края, в результате которой один из учеников получил разрыв селезёнки, обернулась для сотрудников образовательного учреждения дисциплинарными взысканиями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что инцидент с рукоприкладством произошёл в середине сентября. Потасовка закончилась, когда 16-летний школьник нанёс своему 15-летнему оппоненту мощный удар в живот. Травмированный участник драки был госпитализирован, ему удалили селезёнку. Виновника же заключили под стражу на два месяца, возбудив уголовное дело.

"В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания", — гласит сообщение.