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20 октября, 20:39

Скандал в интернате на Кубани с избиением подростка до потери селезёнки получил продолжение

Работники кубанской школы получили взыскания за драку детей с разрывом селезёнки

Драка двух подростков в спецшколе Брюховецкого района Краснодарского края, в результате которой один из учеников получил разрыв селезёнки, обернулась для сотрудников образовательного учреждения дисциплинарными взысканиями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что инцидент с рукоприкладством произошёл в середине сентября. Потасовка закончилась, когда 16-летний школьник нанёс своему 15-летнему оппоненту мощный удар в живот. Травмированный участник драки был госпитализирован, ему удалили селезёнку. Виновника же заключили под стражу на два месяца, возбудив уголовное дело.

"В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания", — гласит сообщение.

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Тяжёлой травмой закончилась и баловство школьников в одной из школ Санкт-Петербурга. На перемене сверстники бросили семилетнего мальчика спиной на стол, сломав ученику позвоночник.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_micro

Илья Пушкарев
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