В Москве поймали подростков, ради забавы избивавших сверстников в ТЦ "Авиапарк"

В Москве задержали группу несовершеннолетних, устраивавших в городе и области массовые драки. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного управления по столице, нападения на незнакомцев малолетние преступники совершали с сентября по октябрь.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что драки проходили в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре. Кроме того, конфликты провоцировались в учебном учреждении, расположенном в городе Химки", — говорится в опубликованном сообщении.

Судя по всему, имеется в виду столичный торговый центр "Авиапарк". Свои "похождения" подростки планировали заранее, а затем выкладывали в Сеть. Они провоцировали конфликты, после чего нападали на сверстников.

На данный момент правоохранители задержали уроженца Таджикистана и этнического азербайджанца из Екатеринбурга. Их доставили в Следственный комитет. Сотрудники ведомства проверят законность получения ими гражданства России и дадут оценку действиям местных правоохранителей и их образовательного учреждения. Возможные соучастники устанавливаются.