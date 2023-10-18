В Москве поймали подростков, ради забавы избивавших сверстников в ТЦ "Авиапарк"
СК: В Москве задержали подростков, устраивавших драки в торговом центре
В Москве задержали группу несовершеннолетних, устраивавших в городе и области массовые драки. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного управления по столице, нападения на незнакомцев малолетние преступники совершали с сентября по октябрь.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что драки проходили в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре. Кроме того, конфликты провоцировались в учебном учреждении, расположенном в городе Химки", — говорится в опубликованном сообщении.
Судя по всему, имеется в виду столичный торговый центр "Авиапарк". Свои "похождения" подростки планировали заранее, а затем выкладывали в Сеть. Они провоцировали конфликты, после чего нападали на сверстников.
На данный момент правоохранители задержали уроженца Таджикистана и этнического азербайджанца из Екатеринбурга. Их доставили в Следственный комитет. Сотрудники ведомства проверят законность получения ими гражданства России и дадут оценку действиям местных правоохранителей и их образовательного учреждения. Возможные соучастники устанавливаются.
С другой подростковой бандой разобрались в Санкт-Петербурге. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, данного после нападения на прохожих, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Виновниками оказались в основном выходцы из Азербайджана, они избивали людей в торговых центрах и возле метро. А недавно задержали самого активного члена "азербайджанской мафии" (именно так подростки себя называли) — Тимура Мухтарова. А накануне — ещё пятерых "мафиози".
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