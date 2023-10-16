Самый активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Задержанный в Санкт-Петербурге 18-летний участник "азербайджанской мафии" заявил, что просто хотел заработать на публикации треш-видео. Парень утверждает, что сам в драках не участвует, а все ролики ему якобы присылал 17-летний знакомый, который сейчас находится в розыске. Видео рассказа Тимура Мухтарова публикует SHOT.

Задержанный за избиение петербуржцев Тимур Мухтаров заявил, что просто выкладывал видео в Сеть. Видео © SHOT

По словам парня, он хотел набрать побольше подписчиков для своего телеграм-канала и заработать денег, но бизнес рухнул, даже не начавшись. Также он заявил, что видел находящегося в розыске 17-летнего Турала М. всего пару раз и не знаком с ним лично.

"В моём канале была ссылка на мой аккаунт личный, где мне все могут позвонить, написать, и мне скидывали туда. Никому не советую (такие каналы). Поздно понял, что, даже если ты не принимаешь участия ни в чём, лучше вообще не трогать эту тему никак", — добавил Тимур и призвал жить всех мирно.