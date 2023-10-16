Самый активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев
Задержанный за избиение петербуржцев заявил, что просто выкладывал видео в Сеть
Задержанный в Санкт-Петербурге 18-летний участник "азербайджанской мафии" заявил, что просто хотел заработать на публикации треш-видео. Парень утверждает, что сам в драках не участвует, а все ролики ему якобы присылал 17-летний знакомый, который сейчас находится в розыске. Видео рассказа Тимура Мухтарова публикует SHOT.
Задержанный за избиение петербуржцев Тимур Мухтаров заявил, что просто выкладывал видео в Сеть. Видео © SHOT
По словам парня, он хотел набрать побольше подписчиков для своего телеграм-канала и заработать денег, но бизнес рухнул, даже не начавшись. Также он заявил, что видел находящегося в розыске 17-летнего Турала М. всего пару раз и не знаком с ним лично.
"В моём канале была ссылка на мой аккаунт личный, где мне все могут позвонить, написать, и мне скидывали туда. Никому не советую (такие каналы). Поздно понял, что, даже если ты не принимаешь участия ни в чём, лучше вообще не трогать эту тему никак", — добавил Тимур и призвал жить всех мирно.
Известно, что Мухтаров нигде не учится, работает на складе.
Напомним, накануне по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту нападения на прохожих в Петербурге. В основном нападавшие — выходцы из Азербайджана — избивали людей в торговых центрах и возле метро. Сегодня сообщалось, что был задержан "самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров.