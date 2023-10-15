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15 октября, 11:35

Пьяный посетитель с ножом и перцовым баллончиком устроил дебош в баре Сергея Жукова в Москве

Мужчина с ножом и перцовым баллончиком напал на людей в баре Жукова в Москве

<p>Дебошир напал на посетителей бара Сергея Жукова в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дебошир напал на посетителей бара Сергея Жукова в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве мужчина с ножом и перцовым баллончиком напал на охранников и посетителей бара "Евгенич" солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что дебошир был очень пьян и начал конфликтовать с окружающими.

Пьяный мужчина напал на посетителей бара Сергея Жукова в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Во время потасовки мужчина распылил перцовый баллончик в охранников заведения. Позже его вывели на улицу, там он стал кидаться на прохожих. Затем мужчину связали и передали сотрудникам полиции. В результате случившегося никто не пострадал.

Нападавший из Москвы был вооружён ножом и перцовым баллончиком. Фото © Telegram / SHOT

Нападавший из Москвы был вооружён ножом и перцовым баллончиком. Фото © Telegram / SHOT

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Илья Суриков
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