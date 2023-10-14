Ставропольчанка убила мужа ударом ножа в грудь в ходе пьяной ссоры

Жительница Благодарного Ставропольского края убила своего мужа в ходе пьяной ссоры, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Всё произошло ещё 9 августа, когда супруги распивали алкоголь в одном из частных домов.

"В ходе конфликта женщина нанесла супругу один удар ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в опубликованном сообщении.

Мужеубийцу отправили в СИЗО, она признала свою вину и раскаялась в содеянном.