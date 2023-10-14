Ставропольчанка убила мужа ударом ножа в грудь в ходе пьяной ссоры
Нож, который использовала ставропольская мужеубийца. Обложка © Telegram / "СУ СК России по Ставропольскому краю"
Жительница Благодарного Ставропольского края убила своего мужа в ходе пьяной ссоры, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Всё произошло ещё 9 августа, когда супруги распивали алкоголь в одном из частных домов.
"В ходе конфликта женщина нанесла супругу один удар ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в опубликованном сообщении.
Мужеубийцу отправили в СИЗО, она признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Другая пьяная поножовщина всколыхнула один из московских хостелов. Во время посиделок между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого один из них был убит.