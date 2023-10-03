В Сибири школьница заманила подругу в лес и изрезала ей лицо из зависти

В Новосибирской области 14-летняя девочка изрезала 13-летнюю подругу канцелярским ножом в лесу. Она заманила её туда, позвав за грибами. Уточняется, что пострадавшая сумела убежать. Она была без сил, но смогла самостоятельно позвонить в службу "112" и сообщить о произошедшем.

Канцелярский нож, с помощью которого 14-летняя школьница напала на подругу. Фото © СУ СК РФ по Новосибирской области

"Дочка отпросилась погулять с подружкой, сказала, что будут на площадке возле дома. Она дальше неё обычно никуда не уходила", — рассказал отец пострадавшей девочки в беседе с kp.ru.

Во время прогулки 14-летняя девочка позвала подругу в лес. Когда они оказались там, она начала наносить жертве удары канцелярским ножом. Причём целилась нападавшая в лицо. Обе девочки жили в одном посёлке и ходили в одну школу. Местные жители говорят, что они были тихими и спокойными. Очевидцы также утверждают, что причиной нападения могла быть зависть.

Во время нападения жертва смогла вырваться и убежать. Позже она позвонила в службу "112" и сообщила о случившемся. Затем спасатели позвонили родителям девочки и сказали, что она заблудилась в лесу. Спустя время девочку обнаружили, отследив телефон ребёнка по геолокации. Она лежала в лесу примерно в двух километрах от посёлка. Девочка была вся в крови и напугана.

"У неё изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо почти всё исполосовано. Из леса до трассы её вынес на руках участковый. Там уже передал врачам. Её оперировали пять часов, никого не пускают. Нам говорят, состояние тяжёлое, но стабильное", — уточнил отец девочки.

Напавшую на подругу девочку уже задержали. С ней проводят допросы сотрудники Следственного комитета. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подростку может грозить до шести лет колонии по статье о покушении на убийство.