В Подмосковье женщина ударила ножом избивавшего её мужа, а тот взял вину на себя

В городе Клину Московской области женщина ударила ножом мужа-ревнивца, однако тот выжил и взял вину на себя. По данным SHOT, всё произошло в ночь на минувшее воскресенье в кафе "Алекс" на улице Дзержинского, где супруги 35 и 38 лет поначалу мирно отдыхали.

Однако в какой-то момент приятный вечер превратился в ссору: мужчина приревновал любимую к одному из гостей заведения, после чего психанул и ушёл домой распивать алкоголь в одиночестве. Вернувшись домой, женщина подверглась избиению на глазах у детей — девочек одиннадцати и четырнадцати лет.

Защищаясь, она схватила нож и трижды вонзила его в мужа. Мужчина самостоятельно вышел из квартиры, позвонил соседке и попросил вызвать скорую. Уже в больнице он, видимо, осознал свою неправоту и соврал полицейским, что схватил нож, чтобы напугать супругу, и якобы сам трижды упал на него.

На данный момент в этой истории разбираются правоохранители, уголовные дела пока не возбуждались.