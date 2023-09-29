На Кубани ученик младших классов пырнул в лицо ножом старшеклассника

На Кубани в результате конфликта 13-летний школьник пырнул ножом-бабочкой 16-летнего старшеклассника под ухо. Всё произошло на территории школы. О произошедшем телеканалу "360" рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, сын болтал с приятелем на школьном крыльце, когда к ним подошёл ученик из младшей школы и начал размахивать ножом перед лицом его товарища. Парень оттолкнул его, чем вызвал ещё большую агрессию в виде угрозы привлечь родственников.

Когда старшеклассник оттолкнул ученика, тот упал, затем встал и ударил ножом обидчика в область уха. Мать пострадавшего заявила, что ранее между этими ребятами конфликтов не было.

"Сейчас сын находится на амбулаторном лечении дома. У него сильно болит челюсть и больно жевать. Врач сообщила, что нож вошёл совсем рядом от виска — буквально в полутора-двух сантиметрах", — рассказала мать пострадавшего.

Родители старшеклассника написали заявление в полицию, однако нападавший продолжает посещать занятия. По данным пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего между школьниками в Тбилисском районе. Проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.