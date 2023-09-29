На Кубани ученик младших классов пырнул в лицо ножом старшеклассника
Телеканал "360": На Кубани школьник ударил старшеклассника в лицо ножом-бабочкой
На Кубани в результате конфликта 13-летний школьник пырнул ножом-бабочкой 16-летнего старшеклассника под ухо. Всё произошло на территории школы. О произошедшем телеканалу "360" рассказала мать пострадавшего.
По словам женщины, сын болтал с приятелем на школьном крыльце, когда к ним подошёл ученик из младшей школы и начал размахивать ножом перед лицом его товарища. Парень оттолкнул его, чем вызвал ещё большую агрессию в виде угрозы привлечь родственников.
Когда старшеклассник оттолкнул ученика, тот упал, затем встал и ударил ножом обидчика в область уха. Мать пострадавшего заявила, что ранее между этими ребятами конфликтов не было.
"Сейчас сын находится на амбулаторном лечении дома. У него сильно болит челюсть и больно жевать. Врач сообщила, что нож вошёл совсем рядом от виска — буквально в полутора-двух сантиметрах", — рассказала мать пострадавшего.
Родители старшеклассника написали заявление в полицию, однако нападавший продолжает посещать занятия. По данным пресс-службы МВД по Краснодарскому краю, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего между школьниками в Тбилисском районе. Проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее на севере Москвы серьёзно избили 15-летнего подростка из-за замечания. Парень шёл домой с бабушкой и братом, когда рядом с ними проходили двое парней. Один из них наступил школьнику на ногу и, не извинившись, пошёл дальше. Подросток сделал ему замечание, началась словесная перепалка, и в какой-то момент обидчик сильно ударил школьника ногой в грудь.
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