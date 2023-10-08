Пьяные посиделки в московском хостеле закончились ножом в груди одного из постояльцев
В Москве конфликт между постояльцами хостела закончился поножовщиной
Нож, использованный в ходе пьяной поножовщины в московском хостеле. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Минувшей ночью в хостеле на Новоостаповской улице в Москве произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчины были пьяны.
"Ночью в хостеле на улице Новоостаповской вспыхнул конфликт между двумя выпившими постояльцами. В ходе ссоры 46-летний злоумышленник взял нож и нанёс им два удара в область грудной клетки своего оппонента. Пострадавший мужчина госпитализирован", — говорится в опубликованном сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, использованных в качестве оружия" (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Он заключён под стражу. Прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.
А в Приморском крае мужчина задушил женщину, после чего сжёг автомобиль с её телом. На допросе он рассказал, что между ними вспыхнула ссора и тот решился на страшное. А когда понял, что натворил, решил таким образом скрыть следы преступления.