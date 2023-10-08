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8 октября, 07:00

Житель Приморья убил знакомую и сжёг её тело вместе с машиной у реки

<p>Автомобиль, который сжёг убийца 32-летней женщины в Приморье. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/su_skr25/1775" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Приморскому краю</a></p>

Автомобиль, который сжёг убийца 32-летней женщины в Приморье. Обложка © T.me / СУ СК по Приморскому краю

Житель Приморского края задушил 32-летнюю женщину и сжёг её бездыханное тело вместе с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следственно-оперативные мероприятия на месте убийства 32-летней женщины в Приморье. Фото © T.me / СУ СК по Приморскому краю

Следственно-оперативные мероприятия на месте убийства 32-летней женщины в Приморье. Фото © T.me / СУ СК по Приморскому краю

Убийца 32-летней женщины в Приморье. Видео © T.me / СУ СК по Приморскому краю

По данным ведомства, жестокая расправа произошла в Анучинском районе. Сгоревшее авто и останки погибшей на заднем сиденье были найдены на берегу реки Арсеньевки у села Анучино. В ходе расследования удалось установить, что женщину в последний раз видели в машине с неким знакомым. Он, кстати, ранее уже был судим за преступление против жизни и здоровья человека.

Чтобы подтвердить его причастность, следователи провели полиграфическое исследование, в результате чего под давлением неопровержимых улик подозреваемый признался в убийстве. Он рассказал, что между ним и жертвой произошла ссора, в результате которой он её задушил, а когда понял, что наделал, попытался скрыть следы преступления. Однако, как показывает практика, поджечь автомобиль оказалось не самой лучшей идеей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

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Николь Вербер
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