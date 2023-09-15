Ударили по голове и задушили: Стали известны подробности убийства 27-летней девушки в Ленобласти

После того как девушку убили, её тело было завёрнуто в одеяло. Главный подозреваемый — муж, с которым 27-летняя погибшая собиралась развестись, потому что в последнее время он начал употреблять наркотики. Виктория Г. ничего не употребляла и много работала. Из-за проблем в семье девушка в последнее время была без настроения. Перед смертью она получила зарплату — 100 тысяч рублей. Это и могло стать мотивом для убийства. Карта и телефон погибшей пропали. Её мужа Евгения, с которым она проживала в квартире в Сосновом Бору, до сих пор ищут. В день убийства мужчина был замечен со своим приятелем, они ушли в неизвестном направлении под одним зонтом.