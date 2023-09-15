Продавщицу стройматериалов нашли мёртвой в одеяле в Сосновом Бору
SHOT: В Ленобласти 27-летнюю девушку нашли мёртвой, под подозрением — муж
Завернутое в одеяло тело девушки нашли в кровати в её квартире в Сосновом Бору. По данным SHOT, под подозрением муж погибшей.
27-летнюю продавщицу магазина стройматериалов Викторию Г. обнаружила мёртвой подруга, после того, как не смогла дозвониться. На шее у Вики были следы удушения.
По словам близких, девушка не пила и ничего не употребляла, много работала. У неё был муж, они часто путешествовали вместе. Где сейчас мужчина и кто мог убить продавщицу, устанавливают следователи.
Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии был задержан 42-летний мужчина, который изнасиловал, а потом убил 19-летнюю девушку в Кургане. Он совершил это преступление в апреле 1999 года, однако только сейчас следователям удалось его раскрыть и поймать убийцу.
Агентство "Москва"