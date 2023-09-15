Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 07:35

Продавщицу стройматериалов нашли мёртвой в одеяле в Сосновом Бору

SHOT: В Ленобласти 27-летнюю девушку нашли мёртвой, под подозрением — муж

Завернутое в одеяло тело девушки нашли в кровати в её квартире в Сосновом Бору. По данным SHOT, под подозрением муж погибшей.

27-летнюю продавщицу магазина стройматериалов Викторию Г. обнаружила мёртвой подруга, после того, как не смогла дозвониться. На шее у Вики были следы удушения.

По словам близких, девушка не пила и ничего не употребляла, много работала. У неё был муж, они часто путешествовали вместе. Где сейчас мужчина и кто мог убить продавщицу, устанавливают следователи.

Утопил и подставил сироту: На Урале спустя год нашли истинного убийцу 31-летней сотрудницы полиции

Утопил и подставил сироту: На Урале спустя год нашли истинного убийцу 31-летней сотрудницы полиции

Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии был задержан 42-летний мужчина, который изнасиловал, а потом убил 19-летнюю девушку в Кургане. Он совершил это преступление в апреле 1999 года, однако только сейчас следователям удалось его раскрыть и поймать убийцу.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров