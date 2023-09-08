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8 сентября, 13:33

Россиянин изнасиловал и убил девушку, а потом 24 года прятался от следствия в странствиях

В Якутии поймали мужчину, убившего в Кургане 19-летнюю девушку в 1999 году

<p>Пойманный в Якутии мужчина, изнасиловавший и убивший 19-летнюю девушку в Кургане в апреле 1999 года. Обложка © <a href="https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1823071/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Курганской области</a></p>

Пойманный в Якутии мужчина, изнасиловавший и убивший 19-летнюю девушку в Кургане в апреле 1999 года. Обложка © СУ СК РФ по Курганской области

В Якутии был задержан 42-летний мужчина, который изнасиловал, а потом убил 19-летнюю девушку в Кургане. Он совершил это преступление в апреле 1999 года, однако только сейчас следователям удалось его раскрыть и поймать убийцу. Подробности истории узнало ЕАН.

В Якутии поймали мужчину, убившего в Кургане 19-летнюю девушку в 1999 году. Видео © СУ СК России по Курганской области

В пресс-службе Cледственного управления СК РФ по Курганской области сообщили, что преступник совершил убийство, когда и ему было 19 лет. Тогда он пригласил свою знакомую встретиться в детском саду Кургана на улице Половинской. Там, на веранде, он изнасиловал её, а после задушил. Тело убитой позже нашли работники садика.

После убийства мужчина бежал из Курганской области и с тех пор ездил по разным частям России. Установить личность преступника удалось только в 2023 году с помощью современных технологий криминалистики, таких как анализ ДНК. Убийца обнаружился в Якутии, он признал вину и рассказал о деталях преступления. В скором времени ему предъявят обвинение в сексуальном насилии и убийстве. Следствие проверяет, причастен ли он к другим преступлениям.

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А 28 августа был задержан мужчина, напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге. Его обнаружили в Карелии.

Юрий Лысенко
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  • Курганская область

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