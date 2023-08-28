Напавший на журналистку Al Jazeera сбежал из Петербурга в Карелию, но всё равно был пойман

Задержан мужчина, напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, его обнаружили в Карелии.

В Санкт-Петербурге мужчина напал на журналистку Al Jazeera Arabic. Видео © Al Jazeera Arabic

По данным телеграм-канала, нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО "Центр продовольственных поставок" 36-летний Игорь Бердов. В 2017 году его осудили за мошенничество на 2,5 года, но в 2018-м выпустили по УДО.