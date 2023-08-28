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28 августа, 06:22

Напавший на журналистку Al Jazeera сбежал из Петербурга в Карелию, но всё равно был пойман

SHOT: В Карелии задержан мужчина, напавший на репортёра Al Jazeera в Петербурге

<p>Игорь Бердов, напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге. Обложка ©<a href="https://t.me/shot_shot/56201" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Игорь Бердов, напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге. Обложка © SHOT

Задержан мужчина, напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, его обнаружили в Карелии.

В Санкт-Петербурге мужчина напал на журналистку Al Jazeera Arabic. Видео © Al Jazeera Arabic

По данным телеграм-канала, нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО "Центр продовольственных поставок" 36-летний Игорь Бердов. В 2017 году его осудили за мошенничество на 2,5 года, но в 2018-м выпустили по УДО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у "Вагнер центра" мужчина избил журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди. Он ворвался в эфир и требовал, чтобы та говорила по-русски. У 41-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

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Никита Никонов
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