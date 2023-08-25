Журналистку Al Jazeera Arabic избили у "Вагнер центра" в Петербурге
Журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди избили у "Вагнер центра" в Петербурге
Журналистка Al Jazeera Arabic Рания Дриди. Фото © facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ranya.dridi.3
Журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди избили у "Вагнер центра" на Зольной улице Петербурга. Как стало известно SHOT, нападение произошло в ночь на 25 августа.
По словам 41-летней журналистки, её ударил по голове неизвестный, после чего скрылся. У Дриди диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Пострадавшая заверила SHOT, что чувствует себя хорошо. Она предполагает, что на неё напал пьяный бездомный. Она сообщила о нападении в полицию, сотрудники проводят проверку.
А в Подмосковном Нахабине мигрант избил девушку, вышедшую на пробежку, за "слишком короткие шорты". Полиция оперативно задержала мигранта. Выяснилось, что год назад он лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Свою вину парень признал, но заявил, что нападением хотел якобы спасти потерпевшую от греха. Он арестован.