Журналистку Al Jazeera Arabic избили у "Вагнер центра" в Петербурге

По словам 41-летней журналистки, её ударил по голове неизвестный, после чего скрылся. У Дриди диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Пострадавшая заверила SHOT, что чувствует себя хорошо. Она предполагает, что на неё напал пьяный бездомный. Она сообщила о нападении в полицию, сотрудники проводят проверку.