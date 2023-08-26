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26 августа, 08:51

Избившему журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге грозит два года тюрьмы

После нападения на журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге возбуждено дело

<p>Журналистка Al Jazeera Arabic Рания Дриди. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ranya.dridi.3</p>

Журналистка Al Jazeera Arabic Рания Дриди. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ranya.dridi.3

Напавшему на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди в Санкт-Петербурге грозит два года тюрьмы. Против него завели дело по статье "Побои", сообщает SHOT.

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на журналистку Al Jazeera Arabic. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, полиция разыскивает светлого мужчину без щетины, ростом 180–190 сантиметров. На вид подозреваемому 30–33 года, он был одет во всё чёрное.

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Напомним, накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге у "Вагнер центра" неизвестный избил журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди. Мужчина ворвался в эфир и требовал, чтобы она говорила по-русски. У 41-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Илья Суриков
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