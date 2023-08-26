Избившему журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге грозит два года тюрьмы

Напавшему на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди в Санкт-Петербурге грозит два года тюрьмы. Против него завели дело по статье "Побои", сообщает SHOT.

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на журналистку Al Jazeera Arabic. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, полиция разыскивает светлого мужчину без щетины, ростом 180–190 сантиметров. На вид подозреваемому 30–33 года, он был одет во всё чёрное.