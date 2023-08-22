Пенсионерка заявила, что её в московском фитнес-клубе избил качок
Mash: Пенсионерку избили в фитнес-клубе "С.С.С.Р" в Москве
Мужчина избил пенсионерку в фитнес-клубе "С.С.С.Р" в московском районе Солнцево, сообщает Mash. Врачи диагностировали у пожилой женщины сотрясение мозга, теперь она пытается засудить обидчика.
По данным телеграм-канала, 73-летняя пенсионерка плавала в бассейне вместе с 58-летним накачанным мужчиной и его супругой. В какой-то момент парочка ушла в сауну и выключила свет, не обратив внимания на бабушку. Ей это не понравилось, и она пошла разбираться, но якобы получила в ответ несколько жёстких фраз и ударов. В итоге пожилую женщину в чувства пришлось приводить медикам. При этом мужчина заявил, что пенсионерка будто бы сама напала на него. В качестве доказательств он предоставил ссадины на теле. Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени мужчина дважды избил пенсионерку и вышвырнул её из лифта. При этом многие местные жители отказались вставать на сторону пострадавшей.
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