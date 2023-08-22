Пенсионерка заявила, что её в московском фитнес-клубе избил качок

По данным телеграм-канала, 73-летняя пенсионерка плавала в бассейне вместе с 58-летним накачанным мужчиной и его супругой. В какой-то момент парочка ушла в сауну и выключила свет, не обратив внимания на бабушку. Ей это не понравилось, и она пошла разбираться, но якобы получила в ответ несколько жёстких фраз и ударов. В итоге пожилую женщину в чувства пришлось приводить медикам. При этом мужчина заявил, что пенсионерка будто бы сама напала на него. В качестве доказательств он предоставил ссадины на теле. Сейчас в ситуации разбирается полиция.