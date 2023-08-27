Группа иностранцев до смерти забила мужчину, заступившегося за девушку под Красноярском

В городе Шарыпово Красноярского края четверо мужчин избили трёх местных жителей, заступившихся за девушку, в итоге один из пострадавших скончался от травм. Об этом пишет СУ СК РФ по региону.

Всё произошло накануне рано утром, трое нетрезвых мужчин грубо приставали к случайной прохожей. В конфликт вмешалась семейная пара и их знакомый, которые попытались защитить девушку. Разгорелся словесный конфликт, после чего нарушители позвонили своему приятелю. Тот пришёл с арматурой и кирками.

"Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой", — уточнили в местном СК.

В результате 30-летний мужчина скончался на месте, 27-летний пострадавший и его 25-летняя супруга госпитализированы. Возбуждено три уголовных дела по факту убийства, нанесения увечий и хулиганства. Все подозреваемые задержаны. Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования.