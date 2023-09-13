Утопил и подставил сироту: На Урале спустя год нашли истинного убийцу 31-летней сотрудницы полиции

Правоохранители раскрыли убийство 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой из посёлка Первомайское в Свердловской области, тело которой со следами рубящих ударов на голове нашли утопленным в реке Бисерти в апреле 2022 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Бывшего супруга погибшей Артура Русинова, с которым она рассталась из-за рукоприкладства с его стороны, задержали утром 12 сентября в Красноуфимске. Источник издания сообщил, что в скором времени ему определят меру пресечения. Комментариев от официальных ведомств пока что не поступало.

Ранее родные убитой рассказывали, что, выйдя замуж за Артура, она переехала жить с ним в Красноуфимск. Но спокойная семейная жизнь продолжалась до того момента, как в семье родились сын и дочка. Супруг был недоволен тем, что Муфазалова слишком мало времени уделяет детям. В ноябре 2021 он жестоко избил жену, после чего та собрала вещи и, забрав детей, уехала жить к матери.

После зверской расправы по горячим следам был задержан бывший опекаемый Эльвиры — 20-летний сирота и инвалид Анатолий. Он рыбачил с сотрудницей полиции перед её убийством. Но спустя три месяца его выпустили из СИЗО за неимением улик.

Сам Русинов не рвётся общаться с журналистами. Известно, что он работает в местной Земельной палате, а его отец служил следователем. Дети сейчас находятся у его родителей, а родственникам со стороны убитой супруги — бабушке и дедушке — он разрешает общаться с внуками только в своём присутствии, из-за чего они подали на него в суд.