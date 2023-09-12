Раскрыта личность одного из мужчин без головы, найденных в 600 метрах друг от друга в Москве
SHOT: Обезглавленным в квартире в Москве мужчиной оказался 56-летний врач
Врач Доржо-Цырен Аюшеев. Фото © t.me / SHOT
Двое убитых, тела которых найдены сегодня в парке и в квартире в Москве, имели азиатскую внешность, один из них — врач Доржо-Цырен Аюшеев. Об этом пишет SHOT.
Следователи столичного СК работают на месте убийства. Видео © t.me / Столичный СК
Сейчас следователи устанавливают возможную связь между двумя преступлениями. Расстояние между местами убийства — 600 метров. У первой жертвы отсечена голова, тело изрезано ножом, мужчине на вид около 30 лет. Его личность устанавливается. Второй убитый — 56-летний врач-травматолог Доржо-Цырен Аюшеев. Его тело также обнаружено без головы.
Напомним, сегодня в парке "Дружба" на Фестивальной улице в Москве было найдено тело мужчины с отсечённой головой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Чуть позже в квартире жилого дома на той же улице нашли тело ещё одного мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.