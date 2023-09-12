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12 сентября, 11:51

Раскрыта личность одного из мужчин без головы, найденных в 600 метрах друг от друга в Москве

SHOT: Обезглавленным в квартире в Москве мужчиной оказался 56-летний врач

<p>Врач Доржо-Цырен Аюшеев. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56801" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Врач Доржо-Цырен Аюшеев. Фото © t.me / SHOT

Двое убитых, тела которых найдены сегодня в парке и в квартире в Москве, имели азиатскую внешность, один из них — врач Доржо-Цырен Аюшеев. Об этом пишет SHOT.

Следователи столичного СК работают на месте убийства. Видео © t.me / Столичный СК

Сейчас следователи устанавливают возможную связь между двумя преступлениями. Расстояние между местами убийства — 600 метров. У первой жертвы отсечена голова, тело изрезано ножом, мужчине на вид около 30 лет. Его личность устанавливается. Второй убитый — 56-летний врач-травматолог Доржо-Цырен Аюшеев. Его тело также обнаружено без головы.

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Напомним, сегодня в парке "Дружба" на Фестивальной улице в Москве было найдено тело мужчины с отсечённой головой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Чуть позже в квартире жилого дома на той же улице нашли тело ещё одного мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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