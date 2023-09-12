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12 сентября, 10:08

В квартире у парка, где нашли расчленённое тело, обнаружили другой труп

В квартире жилого дома по улице Фестивальной в Москве нашли тело ещё одного мужчины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. У него имеются признаки насильственной смерти.

"Прокуратура Москвы контролирует принятие решения в возбуждении уголовного дела по факту убийства", добавили там, не приведя других подробностей.

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Напомним, сегодня в парке "Дружба" на Фестивальной улице в Москве было найдено тело мужчины с отчленённой головой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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