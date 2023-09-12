В квартире у парка, где нашли расчленённое тело, обнаружили другой труп

В квартире жилого дома по улице Фестивальной в Москве нашли тело ещё одного мужчины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. У него имеются признаки насильственной смерти.

"Прокуратура Москвы контролирует принятие решения в возбуждении уголовного дела по факту убийства", — добавили там, не приведя других подробностей.