В квартире у парка, где нашли расчленённое тело, обнаружили другой труп
В квартире жилого дома по улице Фестивальной в Москве нашли тело ещё одного мужчины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. У него имеются признаки насильственной смерти.
"Прокуратура Москвы контролирует принятие решения в возбуждении уголовного дела по факту убийства", — добавили там, не приведя других подробностей.
Напомним, сегодня в парке "Дружба" на Фестивальной улице в Москве было найдено тело мужчины с отчленённой головой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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