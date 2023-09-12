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12 сентября, 09:31

Расчленённое тело найдено в московском парке "Дружба"

Прокуратура: Обезглавленное тело мужчины обнаружили в парке на севере Москвы

<p>Обезглавленное тело мужчины обнаружили в парке на севере Москвы. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Обезглавленное тело мужчины обнаружили в парке на севере Москвы. Фото © Телеграм-канал Прокуратура Москвы

Утром 12 сентября на территории парка "Дружба" на Фестивальной улице было обнаружено тело неизвестного мужчины с отчленённой головой. На его теле, шее и голове заметны колото-резаные ранения.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование ведёт столичная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев", говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

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Полина Федотова
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