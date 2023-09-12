Расчленённое тело найдено в московском парке "Дружба"
Прокуратура: Обезглавленное тело мужчины обнаружили в парке на севере Москвы
Обезглавленное тело мужчины обнаружили в парке на севере Москвы. Фото © Телеграм-канал Прокуратура Москвы
Утром 12 сентября на территории парка "Дружба" на Фестивальной улице было обнаружено тело неизвестного мужчины с отчленённой головой. На его теле, шее и голове заметны колото-резаные ранения.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование ведёт столичная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев", — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
Ранее Лайф писал об убийстве криптоинвестора Кристиана Пеева в Болгарии. Части его тела обнаружили сантехники, которые приехали прочищать забитую канализацию.