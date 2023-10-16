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16 октября, 08:56

СК проверит видео с избиением людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с избиением прохожих в Петербурге

В социальных сетях распространяются видео, на которых подростки — выходцы из Азербайджана — избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные ролики и возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В одном из телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в телеграм-канале", — указали в СК.

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Судя по сообщениям из соцсетей, группа подростков называет себя "азербайджанской мафией". Молодые люди вели телеграм-канал, в котором выкладывали видео со своим участием. На кадрах подростки нападают на случайных прохожих и избивают их. В основном это происходит в торговых центрах и возле метро. Проверку видео также проводят сотрудники полиции, сообщает портал "МВД Медиа".

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Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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