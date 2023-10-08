Регион

Уведомления отключены

8 октября, 18:11

На Украине начались проверки из-за видео с жестоким избиением призывников в военкомате

Прокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников

Сотрудники Офиса генерального прокурора Украины объявили о начале расследования уголовного дела в отношении сотрудников военкомата в Тернополе, которые подозреваются в избиении призывников.

"По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство", говорится в сообщении телеграм-канала офиса.

"Закопаю, и никто не найдёт": В Сеть попало страшное видео с пытками украинцев-уклонистов военкомами

"Закопаю, и никто не найдёт": В Сеть попало страшное видео с пытками украинцев-уклонистов военкомами

Ранее в Сеть попал ролик, снятый, как сообщалось, на Украине в военкомате города Тернополя. На нём двое мужчин в военном обмундировании избивают мобилизованных. Видео было опубликовано в соцсетях одним из местных каналов и вызвало резонанс.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Криминал
  • Общество
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров