На Украине начались проверки из-за видео с жестоким избиением призывников в военкомате

Сотрудники Офиса генерального прокурора Украины объявили о начале расследования уголовного дела в отношении сотрудников военкомата в Тернополе, которые подозреваются в избиении призывников.

"По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство", — говорится в сообщении телеграм- канала офиса.

"Закопаю, и никто не найдёт": В Сеть попало страшное видео с пытками украинцев-уклонистов военкомами

Ранее в Сеть попал ролик, снятый, как сообщалось, на Украине в военкомате города Тернополя. На нём двое мужчин в военном обмундировании избивают мобилизованных. Видео было опубликовано в соцсетях одним из местных каналов и вызвало резонанс.