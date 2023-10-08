В Сеть попало видео жестокого обращения с призывниками в украинском Тернополе
В Сеть попал ролик, снятый, вероятно, на Украине в военкомате города Тернополя. На нём двое мужчин в военном обмундировании избивают мобилизованных. Ролик был опубликован в социальной сети одним из тернопольских каналов.
Предположительно, сотрудники военкомата Тернополя избивают мобилизованных © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / misto.te
А ещё в соцсетях появился очередной ролик, где можно увидеть, как на Украине военкомы хватают на улице мужчин. Пойманных скручивают, бьют, сажают в машину и увозят.
Украинские военкомы насильно вылавливают на улицах мужчин призывного возраста. Видео © Новинарня
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило двоих служащих военкомата в городе Самборе Львовской области в насилии по отношению к двоим призывникам, которых силой удерживали в здании военного комиссариата, били и морили голодом, заставляя пройти военно-врачебную комиссию. Действия военкомов были записаны на видео.
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