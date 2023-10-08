В Сеть попало видео жестокого обращения с призывниками в украинском Тернополе

В Сеть попал ролик, снятый, вероятно, на Украине в военкомате города Тернополя. На нём двое мужчин в военном обмундировании избивают мобилизованных. Ролик был опубликован в социальной сети одним из тернопольских каналов.

Предположительно, сотрудники военкомата Тернополя избивают мобилизованных © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / misto.te

А ещё в соцсетях появился очередной ролик, где можно увидеть, как на Украине военкомы хватают на улице мужчин. Пойманных скручивают, бьют, сажают в машину и увозят.

Украинские военкомы насильно вылавливают на улицах мужчин призывного возраста. Видео © Новинарня