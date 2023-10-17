Задержаны ещё пять участников "азербайджанской мафии", избивавших прохожих в Петербурге
МВД: По подозрению в избиении прохожих в Петербурге задержано ещё пять человек
Полиция задержала ещё пятерых участников группы, которые, по данным следствия, избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео в Интернет. Об этом сообщает mvdmedia.ru.
"Сегодня сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет", — говорится в сообщении.
Среди них четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которым от 16 до 18 лет, и 18-летний местный житель. Все задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. Также продолжается розыск администратора телеграм-канала.
Напомним, ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту нападения на прохожих в Петербурге. В основном нападавшие, выходцы из Азербайджана, избивали людей в торговых центрах и возле метро. Накануне сообщалось, что был задержан "самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. Сам он утверждает, что лишь публиковал видео, а в драках якобы не участвовал.
Кадр видео Telegram / SHOT