Регион

Уведомления отключены

17 октября, 14:24

Задержаны ещё пять участников "азербайджанской мафии", избивавших прохожих в Петербурге

МВД: По подозрению в избиении прохожих в Петербурге задержано ещё пять человек

Полиция задержала ещё пятерых участников группы, которые, по данным следствия, избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео в Интернет. Об этом сообщает mvdmedia.ru.

"Сегодня сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет", — говорится в сообщении.

Среди них четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которым от 16 до 18 лет, и 18-летний местный житель. Все задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий. Также продолжается розыск администратора телеграм-канала.

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Напомним, ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту нападения на прохожих в Петербурге. В основном нападавшие, выходцы из Азербайджана, избивали людей в торговых центрах и возле метро. Накануне сообщалось, что был задержан "самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров. Сам он утверждает, что лишь публиковал видео, а в драках якобы не участвовал.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров