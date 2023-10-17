Задержаны ещё пять участников "азербайджанской мафии", избивавших прохожих в Петербурге

Полиция задержала ещё пятерых участников группы, которые, по данным следствия, избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео в Интернет. Об этом сообщает mvdmedia.ru.

"Сегодня сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в телеграм-каналах и сети Интернет", — говорится в сообщении.