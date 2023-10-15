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15 октября, 12:41

Бросили спиной на стол: В Петербурге школьники сломали однокласснику позвоночник во время перемены

78.ru: В Петербурге семилетнему школьнику сломали позвоночник на перемене

В одной из школ Санкт-Петербурга одноклассники во время перемены сломали позвоночник семилетнему мальчику. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал пострадавший, одноклассники схватили его за руки и ноги и кинули спиной на стол. После этого мальчик почувствовал сильную боль в области шеи. Медики диагностировали у ребёнка компрессионный перелом седьмого позвонка. Госпитализация ему не потребовалась, сейчас школьник находится в удовлетворительном состоянии.

Ребёнка со сломанной шеей нашли на детской площадке в Петербурге

Ребёнка со сломанной шеей нашли на детской площадке в Петербурге

Ранее Лайф сообщал, что в одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки. Мать пострадавшего сообщила обо всём в полицию.

Обложка ©

ТАСС / Максим Киселёв

Наталья Исакова
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