Бросили спиной на стол: В Петербурге школьники сломали однокласснику позвоночник во время перемены
78.ru: В Петербурге семилетнему школьнику сломали позвоночник на перемене
В одной из школ Санкт-Петербурга одноклассники во время перемены сломали позвоночник семилетнему мальчику. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.
Как рассказал пострадавший, одноклассники схватили его за руки и ноги и кинули спиной на стол. После этого мальчик почувствовал сильную боль в области шеи. Медики диагностировали у ребёнка компрессионный перелом седьмого позвонка. Госпитализация ему не потребовалась, сейчас школьник находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее Лайф сообщал, что в одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки. Мать пострадавшего сообщила обо всём в полицию.
ТАСС / Максим Киселёв