Бросили спиной на стол: В Петербурге школьники сломали однокласснику позвоночник во время перемены

В одной из школ Санкт-Петербурга одноклассники во время перемены сломали позвоночник семилетнему мальчику. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал пострадавший, одноклассники схватили его за руки и ноги и кинули спиной на стол. После этого мальчик почувствовал сильную боль в области шеи. Медики диагностировали у ребёнка компрессионный перелом седьмого позвонка. Госпитализация ему не потребовалась, сейчас школьник находится в удовлетворительном состоянии.