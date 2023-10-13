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13 октября, 12:17

Ребёнка со сломанной шеей нашли на детской площадке в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга был найден третьеклассник, гулявший один в неадекватном состоянии и с травмой шеи, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает "Фонтанка".

Всё произошло накануне, девятилетний мальчик был на детской площадке возле школы. Сейчас полиция выясняет, что случилось с ребёнком и как он попал в больницу. По предварительной информации, школьник отравился неизвестным веществом, а шею мог травмировать в результате падения на металлический предмет. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.

Избитую и брошенную четырёхлетнюю девочку из семьи маргиналов нашли в Петербурге

Избитую и брошенную четырёхлетнюю девочку из семьи маргиналов нашли в Петербурге

Ранее сообщалось, что в одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки. Мать пострадавшего сообщила обо всём в полицию.

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Татьяна Миссуми
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