Ребёнка со сломанной шеей нашли на детской площадке в Петербурге
В Невском районе Санкт-Петербурга был найден третьеклассник, гулявший один в неадекватном состоянии и с травмой шеи, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает "Фонтанка".
Всё произошло накануне, девятилетний мальчик был на детской площадке возле школы. Сейчас полиция выясняет, что случилось с ребёнком и как он попал в больницу. По предварительной информации, школьник отравился неизвестным веществом, а шею мог травмировать в результате падения на металлический предмет. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что в одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки. Мать пострадавшего сообщила обо всём в полицию.
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