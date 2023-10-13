Ребёнка со сломанной шеей нашли на детской площадке в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга был найден третьеклассник, гулявший один в неадекватном состоянии и с травмой шеи, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает "Фонтанка".

Всё произошло накануне, девятилетний мальчик был на детской площадке возле школы. Сейчас полиция выясняет, что случилось с ребёнком и как он попал в больницу. По предварительной информации, школьник отравился неизвестным веществом, а шею мог травмировать в результате падения на металлический предмет. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.