В Петербурге игроки хоккейной команды цинично надругались над 12-летним сокомандником

В одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки. Мать пострадавшего сообщила обо всём в полицию.

Известно, что инцидент произошёл после тренировки по хоккею. Об этом сообщает "Фонтанка". Юноша рассказал, что он пошёл в раздевалку. Вместе с ним была остальная команда — 20 человек. Один из них преградил ему путь, после чего подростку удалось вырваться и подойти к шкафчику. В какой-то момент в раздевалку заглянул тренер. Он убедился, что всё в порядке и ушёл.

Затем несколько членов команды начали кидать в мальчика мусором и теннисным мячом. Он сделал им замечание, началась драка. Толпа повалила мальчика на пол, кто-то применил удушающий приём и держал за ноги. После этого с пострадавшего стянули штаны и надругались над ним с помощью хоккейной клюшки. Мальчик не смог позвать на помощь из-за удушающего приёма. После случившегося пострадавший вырвался и спросил, кто это сделал. Но над ним все только посмеялись.

По словам матери мальчика, конфликт между ним и остальными членами команды длился уже давно — полтора года. Об этом знали тренер и руководство клуба, но реакции на жалобы не было. Женщина добавила, что временами замечала на теле сына повреждения, но не обращалась при этом в полицию или травмпункт. После инцидента правоохранители организовали проверку.