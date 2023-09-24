В Пермском крае мстительная мать педофила оклеветала и упекла за решётку невиновного сына соседки

В селе Суда Пермского края несовершеннолетнего юношу отправили под арест. Обвинение — изнасилование 12-летней девочки. Однако не всё так однозначно, считают местные жители. В запутанной ситуации разобрались журналисты издания kp.ru.

У Ирины пятеро детей. Трое малолетних, 12-летняя дочь Настя и 16-летний Никита. По словам женщины, в один день она заметила, что Настя сильно изменилась в поведении, стала замкнутой и неразговорчивой. После долгих попыток разговорить девочку та призналась, что её изнасиловал 14-летний подросток Дамир (имя изменено) из соседской семьи.

Ирина взяла дочь и повела к матери этого парня. Та сначала не верила, но мальчик сам сознался в произошедшем, однако стал уверять, что всё было по обоюдному согласию. В итоге следователи возбудили уголовное дело, а 14-летнего подростка отправили под домашний арест. Казалось бы, дело раскрыто, но самое интересное и жуткое началось дальше.

По словам Ирины, мать обвиняемого мальчика затаила обиду на соседку и решила оклеветать её 16-летнего сына Никиту. Она договорилась с подругой — у которой также есть 12-летняя дочь (Ксюша), — что та обвинит парня в двух изнасилованиях: в школе и на улице. Заявление было написано с её слов, а также со слов 14-летнего подростка, которого ранее обвинили в настоящем изнасиловании. В итоге невиновного парня отправили в СИЗО. Интересно, что среди подростков нашёлся ещё один свидетель — подруга Ксюши, которая позже призналась, что та подговорила её соврать следователям.

"В начале августа Ксюша мне сказала: "Тебе сейчас позвонят из полиции, скажи, что в один из дней Никита завёл меня в кусты, я кричала, звала на помощь, а потом вышла вся зарёванная. И ещё: скажи, что он держал меня в кустах 30 минут", — признаётся девочка. — Я прекрасно помнила тот день, мы гуляли вчетвером: я, Никита, Ксюша и Дамир. Никита с Ксюшей действительно отходили в кусты, покурить, но их не было от силы пять-десять минут. Ксюша не кричала, не звала на помощь, а когда вышла — вела себя обычно и даже улыбалась. Но я оклеветала Никиту. Не знаю, зачем я это сделала. Сейчас понимаю, какую глупость совершила.

Не верит в историю с изнасилованием и тренер 16-летнего Никиты по баскетболу. По словам мужчины, поскольку второе принуждение якобы произошло в школе, о таком инциденте он точно бы знал и как минимум заметил бы изменения в поведении детей. В том, что мальчика оговорили нарочно, уверены и другие жители села, однако они боятся портить отношения с соседями, поэтому молчат. А пока несовершеннолетний подросток остаётся в СИЗО, его мать пишет письма председателю СК России Александру Бастрыкину с жалобами на следователя.

"За два дня до избрания моему сыну меры пресечения мой адвокат писал ему письма, звонил, отправлял на электронку ордер, что он наш законный представитель, но следователь просто игнорировал его звонки и письма. Тем самым тянул время. Следователь заставлял меня подписать документы на услуги государственного адвоката, в подтверждение у меня есть аудиозапись. В итоге на избрание меры пресечения мой адвокат попросту не попал и мой Никита оказался в СИЗО. Он просто был в ужасе от такого решения, готов был пройти детектор лжи, любые экспертизы, но никто его слушать не стал, его просто упрятали за решётку. Вот так подросткам жизнь и ломают", — заключила Ирина.