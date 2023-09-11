На Ямале мужчина за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую

Житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвиняется в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины. ЧП произошло в ночь на 4 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

На Ямале мужчину обвиняют в убийстве двух приятелей и изнасиловании женщины. Видео © СУ СК РФ по ЯНАО

По данным ведомства, 3 сентября компания из троих мужчин и женщины распивала алкоголь в жилой постройке на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью один из них взял топор и забил им приятелей, а затем изнасиловал женщину. После совершения преступлений 31-летний злоумышленник попытался скрыться на лодке, принадлежащей одному из убитых.

Однако преступника удалось задержать. В СК также добавили, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.