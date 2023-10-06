Учитель ОБЖ изнасиловал школьника во время похода в Краснодарском крае
Сергей Т. Обложка © t.me / SHOT
В Темрюке Краснодарского края учитель ОБЖ надругался над учеником во время туристического похода, после чего убеждал окружающих, что мальчик врёт. Об этом пишет SHOT.
Сергея доставляют в суд. Видео © t.me / SHOT
33-летний Сергей Т. преподавал ОБЖ, историю и обществознание в Центре детско-юношеского туризма и экскурсий, а также по совместительству работал в администрации города. Мужчина повёл школьников в поход, где изнасиловал одного из них. На жалобы потерпевшего он заявил, что не боится и ему "ничего не будет" благодаря работе во власти.
Другим ученикам педагог сказал, что пострадавший просто клевещет и ничего такого не было. Но суд не поверил и арестовал мужчину. Ему вменяется статья "Насильственные действия сексуального характера", по которой наказание достигает 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры умер 11-летний подросток. Он потерял сознание и скончался к приезду медиков.