В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры
В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры. Обложка © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры умер 11-летний подросток. Трагедия произошла сегодня, 6 октября.
"По предварительным данным, ученик пятого класса, находясь на уроке физкультуры в одной из школ города Красноярска, потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка", — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели подростка.
А в конце сентября в Красноярске первоклашка умер от неизвестной инфекции. Прокуратура проводит проверку.