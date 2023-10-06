В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры

В одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры умер 11-летний подросток. Трагедия произошла сегодня, 6 октября.

"По предварительным данным, ученик пятого класса, находясь на уроке физкультуры в одной из школ города Красноярска, потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка", — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели подростка.