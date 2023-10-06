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6 октября, 05:15

В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры

<p>В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры. Обложка ©<a href="https://t.me/krksledkom/4030" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры. Обложка © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В одной из школ города Красноярска на уроке физкультуры умер 11-летний подросток. Трагедия произошла сегодня, 6 октября.

"По предварительным данным, ученик пятого класса, находясь на уроке физкультуры в одной из школ города Красноярска, потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребёнка", рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели подростка.

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А в конце сентября в Красноярске первоклашка умер от неизвестной инфекции. Прокуратура проводит проверку.

Александра Вишнякова
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