17-летний школьник едва не умер на тренировке по плаванию в Подмосковье

По данным телеграм-канала, всё произошло во время занятия по плаванию в бассейне фитнес-центра "Цитрус" в Люберцах. Ребята учились задерживать дыхание, и сначала ничего не предвещало беды, однако в самый разгар тренировки школьник потерял сознание и начал тонуть. Его вытащили из воды и экстренно госпитализировали с диагнозом "состояние после утопления". Мальчик до сих пор не пришёл в себя, за его жизнь борются врачи.