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26 июля, 10:30

17-летний школьник едва не умер на тренировке по плаванию в Подмосковье

17-летний профессиональный пловец попал в реанимацию после тренировки в Московской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло во время занятия по плаванию в бассейне фитнес-центра "Цитрус" в Люберцах. Ребята учились задерживать дыхание, и сначала ничего не предвещало беды, однако в самый разгар тренировки школьник потерял сознание и начал тонуть. Его вытащили из воды и экстренно госпитализировали с диагнозом "состояние после утопления". Мальчик до сих пор не пришёл в себя, за его жизнь борются врачи.

Теперь в деле разбирается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, как так получилось, что профессиональный пловец с разрядом чуть не утонул. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Ранее Лайф рассказывал ещё одну историю из Подмосковья, где подросток во время рыбалки поймал на крючок высоковольтные провода и едва не умер. 13-летний мальчик задел их удочкой совершенно случайно и чуть не отправился на тот свет, отделавшись сильнейшими ожогами.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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