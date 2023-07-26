17-летний школьник едва не умер на тренировке по плаванию в Подмосковье
17-летний профессиональный пловец попал в реанимацию после тренировки в Московской области, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло во время занятия по плаванию в бассейне фитнес-центра "Цитрус" в Люберцах. Ребята учились задерживать дыхание, и сначала ничего не предвещало беды, однако в самый разгар тренировки школьник потерял сознание и начал тонуть. Его вытащили из воды и экстренно госпитализировали с диагнозом "состояние после утопления". Мальчик до сих пор не пришёл в себя, за его жизнь борются врачи.
Теперь в деле разбирается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, как так получилось, что профессиональный пловец с разрядом чуть не утонул. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее Лайф рассказывал ещё одну историю из Подмосковья, где подросток во время рыбалки поймал на крючок высоковольтные провода и едва не умер. 13-летний мальчик задел их удочкой совершенно случайно и чуть не отправился на тот свет, отделавшись сильнейшими ожогами.
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