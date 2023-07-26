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26 июля, 08:22

В Подмосковье юный рыбак поймал на крючок высоковольтные провода и едва не умер

Подросток получил удар током, задев провода во время рыбалки в Подмосковье

Подросток сильно пострадал во время рыбалки в Московской области — он задел удочкой высоковольтные провода, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера около семи часов вечера в подмосковном Домодедове. 13-летний мальчик ловил рыбу, однако случайно зацепил провод и получил сильный удар током. В итоге школьника в состоянии средней тяжести госпитализировали с термическим ожогом II степени на обеих кистях.

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В Приангарье школьника госпитализировали с ожогами после попадания молнии в баню

Ранее Лайф рассказывал историю из Иркутской области, где во время рыбалки пропала пожилая супружеская пара вместе с пятилетним внуком. Они отправились на моторной лодке по реке Лене и должны были вернуться через два дня, однако так и не объявились.

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Freepik / prostooleh

Николь Вербер
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