В Подмосковье юный рыбак поймал на крючок высоковольтные провода и едва не умер

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера около семи часов вечера в подмосковном Домодедове. 13-летний мальчик ловил рыбу, однако случайно зацепил провод и получил сильный удар током. В итоге школьника в состоянии средней тяжести госпитализировали с термическим ожогом II степени на обеих кистях.

Ранее Лайф рассказывал историю из Иркутской области, где во время рыбалки пропала пожилая супружеская пара вместе с пятилетним внуком. Они отправились на моторной лодке по реке Лене и должны были вернуться через два дня, однако так и не объявились.