16-летний школьник умер на Кубке по MMA в Приамурье, смертельный удар попал на видео

В Белогорске Амурской области 16-летний школьник умер на соревнованиях по смешанным единоборствам (MMA). Об этом сообщил мэр города Станислав Мелюков. Видео трагического удара опубликовано в телеграм-канале "Белогорск Z ИНФО".

Момент удара, после которого умер 16-летний участник соревнований по ММА. Видео © Telegram / "Белогорск Z ИНФО"

Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа. Открытый Кубок "Спорт клуба Родина" по смешанному боевому единоборству (ММА) организован и проводился региональным отделением соответствующей Федерации. ФОК имени Солнечникова лишь предоставил помещение для соревнований", — написал Мелюков в своём телеграм-канале.

По его словам, турнир был организован по всем нормам, однако спортсмены 16–17 лет должны выступать в открытых шлемах. Судья, он же глава региональной федерации, по каким-то причинам допустил участников к выступлению без защиты. Теперь в этом деле разбирается Следственное управление СК РФ по Амурской области, начата проверка.