Избитую и брошенную четырёхлетнюю девочку из семьи маргиналов нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли избитую четырёхлетнюю девочку. По данным "Фонтанки", страшную картину 2 октября около трёх часов дня увидела жительница Калининского района: в окне первого этажа была видна плачущая малышка. Женщина вызвала полицию.

Девочку увезли в больницу № 5, где у неё диагностировали синяки на руках и ногах. По предварительным данным, пострадавшая рассказала, что её избил папа и она не ела два дня. Правоохранители выяснили, что ребёнок проживает в квартире на улице Металлистов с 35-летней матерью и 40-летним отцом.

Кроме того, семья у девочки, видимо, маргинальная: холодильник пуст, у ребёнка нет своего спального места, а в квартире есть и другие "жильцы" — клопы и тараканы. Также имеются две собаки и кот. Установлено, что перед избиением мать оставила дочь одну и поехала в паспортный стол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".