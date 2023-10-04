"Бегали тараканы": Саратовские приставы забрали малыша из грязной квартиры без еды и кровати

Саратовские приставы забрали годовалого ребёнка из грязной квартиры, где даже не было еды и кровати. Семья мальчика с середины 2022 года стоит на учёте у органов опеки, но с самого рождения малыш не наблюдается в поликлинике. Мать ребёнка вела себя агрессивно и отказывалась общаться, когда на место прибыли приставы, сотрудники прокуратуры, представители органов опеки, полицейские и медики.









"Когда сотрудники управляющей компании приступили к работе, должница открыла дверь, но стала препятствовать представителям органов власти зайти в квартиру. Попав в квартиру, участники исполнительных действий убедились, что ребёнок проживает в недопустимых бытовых условиях: в помещении отсутствовал ремонт, всюду была грязь, бегали тараканы", — отметили в ГУФССП России по Саратовской области.

Самого же мальчика нашли без одежды и грязным. Его доставили в больницу для обследования. Причём в квартире также проживает бабушка малыша, которая страдает деменцией. Соседи характеризуют эту семью как неблагополучную: родственницы часто ссорились, из-за чего даже приходилось обращаться в полицию.