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4 октября, 19:04

"Бегали тараканы": Саратовские приставы забрали малыша из грязной квартиры без еды и кровати

Саратовские приставы забрали годовалого ребёнка из квартиры без еды и кровати

<p>Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ufssp_saratov/678?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУФССП России по Саратовской области</a></p>

Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Обложка © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области

Саратовские приставы забрали годовалого ребёнка из грязной квартиры, где даже не было еды и кровати. Семья мальчика с середины 2022 года стоит на учёте у органов опеки, но с самого рождения малыш не наблюдается в поликлинике. Мать ребёнка вела себя агрессивно и отказывалась общаться, когда на место прибыли приставы, сотрудники прокуратуры, представители органов опеки, полицейские и медики.

  • Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
    Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
  • Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
    Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
  • Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
    Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
  • Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области
    Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области

Саратовская квартира, где жил годовалый мальчик, которого забрали приставы. Фото © Telegram / ГУФССП России по Саратовской области

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"Когда сотрудники управляющей компании приступили к работе, должница открыла дверь, но стала препятствовать представителям органов власти зайти в квартиру. Попав в квартиру, участники исполнительных действий убедились, что ребёнок проживает в недопустимых бытовых условиях: в помещении отсутствовал ремонт, всюду была грязь, бегали тараканы", — отметили в ГУФССП России по Саратовской области.

Самого же мальчика нашли без одежды и грязным. Его доставили в больницу для обследования. Причём в квартире также проживает бабушка малыша, которая страдает деменцией. Соседи характеризуют эту семью как неблагополучную: родственницы часто ссорились, из-за чего даже приходилось обращаться в полицию.

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Ранее Лайф писал, что приставы выселили мать-одиночку с детьми в Екатеринбурге за долги. Героиня неприятной ситуации была вынуждена влезть в кредиты из-за нехватки денег на лечение мамы, которая болеет раком.

Никита Осипов
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