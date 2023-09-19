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19 сентября, 12:30

Ест, мычит и спит: В Воронеже обнаружили шестилетнего мальчика-маугли весом меньше 10 кг

В Воронеже в больницу попал шестилетний ребёнок весом в несколько килограммов

<p>Ребёнок-маугли из Воронежа. Обложка © <a href="https://moe-online.ru/news/incidents/1167315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МОЁ! Online"</a></p>

Ребёнок-маугли из Воронежа. Обложка © "МОЁ! Online"

В Воронеже выясняют причины крайне нетипичного внешнего вида и поведения шестилетнего мальчика, попавшего в конце августа в областную детскую больницу. Как пишет "МОЁ! Online", Лёшу (имя изменено) госпитализировали в психоневрологическое отделение.

Ребёнок-маугли из Воронежа. Видео © Telegram / "Видео"

Ребёнок не отзывается на своё имя и только мычит, а все эти дни буквально сметает пищу, спит, а также сосёт игрушки, руку или простыню. Судя по тому, что он в памперсе, туалетом ребёнок также не умеет пользоваться. Подчёркивается, что благодаря сильному аппетиту и заботе врачей мальчик заметно пополнел — с девяти до 14 килограммов.

  • Ребёнок-маугли из Воронежа. Фото © "МОЁ! Online"
    Ребёнок-маугли из Воронежа. Фото © "МОЁ! Online"
  • Ребёнок-маугли из Воронежа. Фото © "МОЁ! Online"
    Ребёнок-маугли из Воронежа. Фото © "МОЁ! Online"

Ребёнок-маугли из Воронежа. Фото © "МОЁ! Online"

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По данным издания, диагноз мальчика: тяжёлая белково-энергетическая недостаточность (БЭН). Он характерен для голодающих на протяжении долгого времени. Подчёркивается, что ребёнок даже не может встать на ноги.

Журналисты попытались лично пообщаться с мамой ребёнка, однако у той, когда они посетили злополучную семью, уже были сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Она отказалась говорить с изданием. К слову, в этот момент рядом с ней был её второй ребёнок — вполне упитанный и здоровый.

На резонансную историю уже отреагировали в правоохранительных органах. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области, начата проверка.

"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", говорится в опубликованном сообщении.

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Лайф писал о другом ребёнке-маугли — шестимесячной девочке из подмосковного Серпухова, которую мать-алкоголичка оставила одной в квартире на три дня. При спасении она весила всего четыре килограмма.

Матвей Константинов
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