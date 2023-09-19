Ест, мычит и спит: В Воронеже обнаружили шестилетнего мальчика-маугли весом меньше 10 кг

В Воронеже выясняют причины крайне нетипичного внешнего вида и поведения шестилетнего мальчика, попавшего в конце августа в областную детскую больницу. Как пишет "МОЁ! Online", Лёшу (имя изменено) госпитализировали в психоневрологическое отделение.

Ребёнок-маугли из Воронежа. Видео © Telegram / "Видео"

Ребёнок не отзывается на своё имя и только мычит, а все эти дни буквально сметает пищу, спит, а также сосёт игрушки, руку или простыню. Судя по тому, что он в памперсе, туалетом ребёнок также не умеет пользоваться. Подчёркивается, что благодаря сильному аппетиту и заботе врачей мальчик заметно пополнел — с девяти до 14 килограммов.





По данным издания, диагноз мальчика: тяжёлая белково-энергетическая недостаточность (БЭН). Он характерен для голодающих на протяжении долгого времени. Подчёркивается, что ребёнок даже не может встать на ноги.

Журналисты попытались лично пообщаться с мамой ребёнка, однако у той, когда они посетили злополучную семью, уже были сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Она отказалась говорить с изданием. К слову, в этот момент рядом с ней был её второй ребёнок — вполне упитанный и здоровый.

На резонансную историю уже отреагировали в правоохранительных органах. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области, начата проверка.

"Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в опубликованном сообщении.