Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 22:09

В Подмосковье произошла массовая драка на турнире по MMA

В Московской области произошла массовая драка на турнире по боям смешанного стиля (MMA) AMC Fight Nights 120, который состоялся на площадке Live Arena в городском поселении Новоивановское Одинцовского района. Об этом сообщает ТАСС.

Данил Регбист Алеев и Мухаммед Альфредо Носаев устроили драку на турнире по MMA в Подмосковье. Видео © VK / AMC Fight Nights

Потасовка вспыхнула между руководителем лиги кулачных боёв Top Dog Данилом Алеевым (Регбист) и блогером Мухаммедом Носаевым (Альфредо). В итоге разбираться между собой решили и другие зрители. Разнимать их пришлось охране и сотрудникам ОМОН. После этого Носаев и Алеев ушли с арены.

"Я ему руку даю, он что-то сказал, и я его за плечо взял, потянул. Он от страха, мне кажется, меня ударил. Я его два-три раза ударил плотно, он растерялся, я его бросил, вниз повалил, снизу пару раз ударил — и нас растащили", — рассказал Носаев изданию Meta ММА.

Друзья экс-члена сборной России по боксу избили двух человек за сделанное замечание

Друзья экс-члена сборной России по боксу избили двух человек за сделанное замечание

А недавно столичная полиция задержала боксёра Игоря Имелю Ионова, принимающего участие в поединках Top Dog. Мужчина устроил драку, выясняя отношения из-за девушки в караоке-клубе.

Обложка ©

Telegram / Meta MMA

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Происшествия
  • Спорт
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров