В Подмосковье произошла массовая драка на турнире по MMA

В Московской области произошла массовая драка на турнире по боям смешанного стиля (MMA) AMC Fight Nights 120, который состоялся на площадке Live Arena в городском поселении Новоивановское Одинцовского района. Об этом сообщает ТАСС.

Данил Регбист Алеев и Мухаммед Альфредо Носаев устроили драку на турнире по MMA в Подмосковье. Видео © VK / AMC Fight Nights

Потасовка вспыхнула между руководителем лиги кулачных боёв Top Dog Данилом Алеевым (Регбист) и блогером Мухаммедом Носаевым (Альфредо). В итоге разбираться между собой решили и другие зрители. Разнимать их пришлось охране и сотрудникам ОМОН. После этого Носаев и Алеев ушли с арены.

"Я ему руку даю, он что-то сказал, и я его за плечо взял, потянул. Он от страха, мне кажется, меня ударил. Я его два-три раза ударил плотно, он растерялся, я его бросил, вниз повалил, снизу пару раз ударил — и нас растащили", — рассказал Носаев изданию Meta ММА.