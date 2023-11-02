Друзья экс-члена сборной России по боксу избили двух человек за сделанное замечание
В Нижнем Новгороде друзья боксёра Шарафутдинова избили прохожего за замечание
Друзья бывшего члена сборной России по боксу Дамила Шарафутдинова избили пешехода после его замечания из-за езды по встречке. Обложка © Telegram / SHOT
В Нижнем Новгороде друзья бывшего члена сборной России по боксу Дамила Шарафутдинова избили пешехода после его замечания из-за езды по встречке. Об этом сообщает SHOT. Сам боец наблюдал за всем происходящим со стороны и обещал "дать леща" жене пострадавшего.
Друзья бывшего члена сборной России по боксу Дамила Шарафутдинова избили пешехода после его замечания из-за езды по встречке. Обложка © Telegram / SHOT
Избитым оказался 44-летний Илья Устюгов. По его словам, он переходил дорогу у своего дома и увидел автомобиль Hyundai Solaris, который ехал по односторонней дороге в обратном направлении. Мужчина сделал замечание водителю, но тот вышел из машины с друзьями и ударил Устюгова в глаз. Также удар получил сосед Ильи, который был свидетелем разборок.
Устюгов вышел из дома в тапках и без телефона, поэтому вернулся за устройством, чтобы вызвать полицейских. Затем он спустился на улицу вместе с женой. К этому моменту на подмогу к агрессорам приехала другая машина, из которой вышел 22-летний бывший боксёр, а ныне боец поп-ММА Шарафутдинов.
Инцидент завершился тем, что у Устюгова диагностировали перелом стенки носа, орбиты глаза, сотрясение мозга и гематому головы. Пострадавший провёл в больнице почти неделю, он написал заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам Шарафутдинов рассказал, что он проходит по делу как свидетель. По его словам, Устюгов якобы первый набросился на компанию, был в неадекватном состоянии и оскорблял, спровоцировав ответную реакцию.
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