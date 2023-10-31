Петербуржец пробил череп и сломал рёбра матери своих детей из-за развязных танцев в баре
Житель Петербурга избил свою девушку из-за танцев в баре
Избитая девушка и её сожитель Данислав. Обложка © T.me / SHOT
Очень ревнивый петербуржец с особой жестокостью избил свою девушку за то, что она отправилась отдохнуть в бар без его сопровождения и позволила себе танцевать там в присутствии других мужчин. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, 28-летнюю девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и сломанными рёбрами. Как оказалось, молодой человек по имени Данислав, с которым девушка живёт, основательно избил её утром, ударив в грудь ногой. А всё началось после того, как она поехала отдохнуть в бар со своими подругами, оставив с сожителем двух их детей трёх и семи лет. Увы, отдых пошёл не по плану: Данислав лично приехал, чтобы проверить, прилично ли его девушка ведёт себя в клубе. Она проверку не прошла: мужчину не устроили излишне соблазнительные танцы в её исполнении и он отвёз мать своих детей домой, где началась ссора, переросшая в избиение девушки.
Данислава задержали, в его отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пострадавшая рассказала SHOT, что не стала писать на своего сожителя заявление в полицию. Они договорились разъехаться, когда девушку выпишут из больницы.
А 28 октября в Москве нашли восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями в квартире на Нижегородской. В тот же день по подозрению в побоях задержали его мать. Мальчик — её третий ребёнок, двух старших забрали соцработники и лишили женщину родительских прав. На причастность к избиению малыша проверяется и сожитель женщины. Суд арестовал подозреваемую на два месяца.